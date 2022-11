Dopo la sconfitta in volata contro la Spagna, l’Italia affronterà oggi, lunedì 14 novembre, la Georgia in un match decisivo per la classifica del gruppo L della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. Nella nuovissima Tbilisi Arena, costruita per ospitare uno dei gironi di EuroBasket 2022, l’inizio della gara è previsto per le ore 16.00 italiane (le 19.00 locali) in diretta su Rai 3, Eleven e Sky Sport 1 e Arena.

Con una vittoria, anche in virtù del successo dell’andata a Brescia (91-84), l’Italia sarebbe matematicamente qualificata al Mondiale. In caso contrario, occorrerà attendere le due gare dell’ultima finestra (23 febbraio 2023 in casa contro l’Ucraina e 26 febbraio 2023 in trasferta in Spagna).

Per la sfida alla squadra di Toko Shengelia e Giorgi Shermadini, il CT Pozzecco ha scelto gli stessi 12 Azzurri della gara di Pesaro. Out dunque dal roster Tomas Woldetensae.

Speriamo naturalmente che oggi pomeriggio l’Italia riuscirà a vincere in Georgia, anche se non sarà per niente semplice. Certo, basterebbe ripetere la prestazione di Pesaro per qualificarci al Mondiale asiatico ma non è semplice perché gli avversari non sono gli stessi e quindi la concentrazione potrebbe essere più bassa.

Stiamo a vedere oggi pomeriggio cosa succederà e speriamo che tutto vada come vogliamo.

Fonte: FIP

