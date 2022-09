Georgia-Turchia, gli arbitri si sono “dimenticati” 22 secondi di gioco

Georgia contro Turchia è di per sé una partita molto calda, soprattutto se gioca nella capitale della prima squadra, la Tbilisi Arena. L’espulsione di Furkan Korkmaz ha incendiato ancora di più gli animi. A quanto pare c’è stata un’aggressione da parte di giocatori, staff e polizia georgiani nei confronti del giocatore dei Philadelphia 76ers. Ma non è finita qui perché la Turchia ha ufficialmente protestato a proposito del risultato della partita perché sono stati “persi” 22 secondi dal cronometro di gara durante l’alterco tra Korkmaz e Sanadze.

Come ha spiegato il vice allenatore, Hakan Demir: “Oggi la partita è stata più corta di 22 secondi. Il fatto che questo non sia solo 1 o 2 secondi ma 22 ci fa pensare che la situazione non sia solo un errore. Siamo venuti in Georgia sperando di essere in un Paese gemello. Sì, c’era tensione tra i giocatori in campo oggi, ma non è possibile per noi accettare quello che è successo dopo. I giocatori possono avere tensione tra loro in campo, ma sono amici fuori dal campo. È molto triste che anche le guardie di sicurezza siano rimaste coinvolte durante i diverbi e gli scontri di oggi. Certo, la Georgia ha vinto la partita, mi congratulo pure con loro, ma non è questo il punto. Quello che conta davvero è cosa succede nei corridoi”.

Insomma, oltre al danno (l’aggressione), anche la beffa. Certo, i 22 secondi sono stati tolti a entrambe le compagini però è normale che a protestare siano i turchi perché sono quelli che hanno perso e si sentono ancor di più depredati per questa situazione. Non dimenticheremo in fretta questa gara tra Georgia e Turchia!