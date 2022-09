Turchia-Georgia, che caos! Korkmaz aggredito da Shengelia e la polizia georgiana?

Furkan Korkmaz è stato espulso nella partita tra Georgia e Turchia ma, a quanto pare, quella era solo la punta dell’iceberg. Dopo la partita, la Nazionale turca ha rivelato che il giocatore è stato aggredito nel corridoio degli spogliatoi della Tbilisi Arena e ha chiesto la punizione di chi lo ha fatto, altrimenti la squadra lascerà immediatamente EuroBasket.

Il vicepresidente della federazione turca ed ex giocatore Omer Onan ha descritto l’incidente: “Mentre Furkan Korkmaz camminava nel corridoio degli spogliatoi con il nostro allenatore, i giocatori della Georgia che non erano nel roster lo hanno attaccato insieme al giocatore espulso (ndr: Duda Sanadze) e la polizia. Non dovrebbe esserci un attacco al giocatore che va negli spogliatoi. Alla fine della partita, 30 poliziotti ciascuno ci hanno spinto in una rissa. Abbiamo litigato con la polizia della Georgia. Sto chiamando la FIBA ​​e l’ho anche detto ai funzionari della FIBA. Nessuno si illuda o pensi che siamo stupidi. Ci porteranno tutte le riprese della telecamera di quel corridoio minuto per minuto, senza che manchi nulla. Se quelle riprese non saranno visionate da noi, lasceremo questo torneo. Ovunque lo guardi, non c’è niente a cui aggrapparsi. Shengelia e tre persone sedute in panchina sono andate negli spogliatoi. Alla fine della partita la polizia era davanti al nostro spogliatoio. Presumibilmente ci stavano proteggendo, ma ci hanno sempre spinto. Stavamo per finire in una rissa fatta di pugni”.

Il vice allenatore, Hakan Demir, che ha partecipato alla conferenza stampa post partita perché anche coach Ergin Ataman è stato espulso alla fine del secondo tempo supplementare, ha aggiunto: “Oggi i giocatori georgiani e alcune guardie di sicurezza nel corridoio ci hanno mancato di rispetto. Siamo venuti qui per giocare a basket, non per fare altro. Quindi tutto dovrebbe rimanere in campo, ma sfortunatamente fuori dal campo è avvenuto un grande scandalo. Cose del genere non si adattano allo spirito dello sport. Oggi si doveva giocare una partita di basket, ma sfortunatamente quello che è successo è andato oltre il basket. Ci sono rimaste altre due partite in Georgia e, sfortunatamente, quello che è successo oggi nei corridoi è stato contro lo spirito di questo sport. Ci aspettavamo un trattamento più signorile, ma sfortunatamente non è successo. Tre giocatori della squadra avversaria hanno attaccato Korkmaz nei corridoi, mentre le guardie di sicurezza hanno attaccato il nostro allenatore. Siamo venuti qui per giocare a basket, non a box. Pertanto, siamo molto turbati dalla debolezza della sicurezza sperimentata oggi”.

Ora il rischio è che davvero la Turchia faccia la voce grossa e decida di lasciare la competizione. Stiamo a vedere nelle prossime ore come si evolverà questa situazione. Le minacce e le parole turche sono davvero pesantissime!

