Pozzecco: “Fontecchio ha fatto di tutto per evitare l’operazione”. Nei prossimi giorni incontro con Gallinari

Nella giornata di ieri l’Italbasket ha presentato le nuove maglie marchiate Macron che verranno utilizzate negli impegni estivi: il Preolimpico di San Juan e, incrociando le dita, le Olimpiadi di Parigi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport durante l’evento organizzato insieme al main sponsor Ita Airways, il CT Gianmarco Pozzecco ha risposto anche riguardo l’ultimo forfait, quello di Simone Fontecchio. Il giocatore dei Detroit Pistons, che in estate sarà impegnato anche nelle negoziazioni per il nuovo contratto NBA, ha dovuto rinunciare alla maglia azzurra a causa di un infortunio all’alluce che aveva subito nelle ultime settimane della stagione regolare.

“Simone Fontecchio ha fatto di tutto per evitare l’operazione, ha fatto questa terapia conservativa per evitare l’operazione. Era consapevole che se fosse finito sotto i ferri non avrebbe potuto partecipare al Preolimpico. Questo ti fa capire l’attaccamento che questi ragazzi hanno alla maglia Azzurra. Simone ha fatto di tutto per partecipare al Preolimpico, nella consapevolezza che la terapia non avrebbe dato il risultato al 100%. Quindi si è dovuto sottoporre ad un intervento. Per me è una parte estremamente importante, mi prendo lo 0.2% di responsabilità perché evidentemente in questi 2 anni la Nazionale ha regalato qualcosa anche ai giocatori stessi” ha dichiarato Pozzecco.

Quella di Fontecchio non sarà l’unica assenza. La lista comprende già Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, in dubbio Luca Severini. Nel weekend inoltre Pozzecco incontrerà Danilo Gallinari, chiamato ad essere l’assoluta star di questa Nazionale a San Juan vista l’assenza di Fontecchio. Il giocatore che ha chiuso la stagione ai Milwaukee Bucks attualmente è rientrato in Italia per l’offseason, secondo la Gazzetta non ci sarebbero ostacoli ad una sua convocazione.