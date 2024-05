Treviglio e Orzinuovi si fondono, l’annuncio di Mascio: “Mi sento lasciato solo”

Nella giornata di ieri si era parlato dell’imminente fusione tra due società lombarde: la Blu Basket Treviglio, che milita in A2, e la Pallacanestro Orzinuovi, appena retrocessa in Serie B. Ora la fusione è diventata realtà col comunicato ufficiale apparso sul sito di Treviglio e firmato dal proprietario Stefano Mascio. È stata una comunicazione non senza polemiche, visto che Mascio ha scritto esplicitamente di “essersi sentito lasciato solo, anche dalle Istituzioni” e di “non voler più sostenere da solo l’onere di una Serie A2”.

La nuova squadra che nascerà dalla fusione dei due club avrà sede ad Orzinuovi e giocherà al PalaBertocchi. L’impegno di Mascio a Treviglio proseguirà nel progetto Academy, il settore giovanile.

Di seguito il comunicato: