Napoli prepara il doppio colpo straniero!

La GeVi Napoli ritorna sul mercato dopo qualche settimana di attesa e valutazioni.

Recentemente è circolata la notizia della trattativa in stato avanzato con Shannon Shorter, 34enne americano proveniente dall’ABA League (Spalato), ma fonti vicine al club hanno smentito.

Nelle ultime ore sono avanzati due nomi per il ruolo di ala grande e ala piccola, stavolta da indagini interne sembrerebbero trattative realmente esistenti e prossime alla chiusura.

Un prospetto interessante

Per la combo il nome è Charles Manning Jr, americano classe 1998 proveniente da Oldenburg (stessa squadra di Deane Williams, annunciato da Napoli un mese fa circa). Giocatore completo di 196 cm, porta nel bagaglio tecnico una serie di skills molto interessanti. Non è un ball handler, si caratterizza per la capacità di arrivare fino al ferro assorbendo i contatti, forte di un primo passo bruciante. Molto selettivo nelle scelte, viaggia con oltre il 40% dai tre punti e all’occorrenza dimostra discreta abilità anche nell’arresto e tiro. Stazza notevole per una guardia, fornisce un prezioso apporto anche a rimbalzo e difensivamente è una pedina ben utilizzabile. E’ reduce da cinque mesi di inattività per un infortunio al piede rimediato a inizio Dicembre, doccia gelata che ha posto fine prematuramente a una stagione partita con numeri notevolissimi (16.5 punti di media, 3 rimbalzi e circa 4 assist). Ha disputato, oltre alla competizione nazionale tedesca, anche le prime partite del girone di andata di Basketball Champions League.

Pedro Llompart sta probabilmente sfruttando una grossa occasione di mercato vista la quotazione ridotta del giocatore post-infortunio, senza il quale probabilmente Manning sarebbe nell’orbita di club di ben altre dimensioni.

Un croato per Milicic

La seconda novità porta il nome di Dario Dreznjak, classe 1998 proveniente dallo Zadar (ABA League) e nazionale croato, con cui ha recentemente disputato il torneo Preolimpico.

Numeri interessanti che sfiorano i 15 punti e 5 rimbalzi di media a partita, tre coppe vinte in Croazia nell’ultimo triennio e una buona attitudine difensiva sfruttando i suoi 2.04 cm.

Intanto il patron della GeVi Napoli Grassi ha rilasciato un’intervista in occasione della celebrazione della Coppa Italia a Giffoni ribadendo le volontà del club di perseguire la strada intrapresa lo scorso anno puntando innanzitutto alla salvezza, per poi provare a toccare la zona play-off.

Le prossime ore saranno molto calde all’ombra del Vesuvio, restiamo in attesa di annunci ufficiali.

