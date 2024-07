Charles Manning Jr. è la nuova combo-guard della Gevi Napoli!

“La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale, rilevando i diritti sportivi dal club EWE Baskets Oldenburg, con l’atleta USA Charles Manning Jr. La guardia di 198 cm, è nata nel 1998 a Riverhead (NY). Inizia la sua carriera nel proprio paese con i Florida South Western State. Prosegue nella NCAA il suo percorso con i LSU Tigers giocando due stagioni dal 2019 al 2021, per poi giocare nell’anno successivo con i South Alabama Jaguars. La sua prima esperienza in Europa è in Serbia, dove gioca la prima parte della stagione con i Metalac Valjievo e successivamente con la FMP Beograd dove gioca i play off scudetto.