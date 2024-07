Venezia ha la sua stella: Xavier Munford è il post-Tucker!

La Reyer Venezia ha finalmente concluso la ricerca del sostituto di Rayjon Tucker e la scelta è ricaduta sulla stella dell’Hapoel Tel Aviv Xavier Munford.

Combo-guard USA di 193 cm, Munford vanta un bagaglio di esperienza internazionale vastissimo tra NBA, G-League, NBL Australiana ed Europa.

Dal 2022 ha vestito la canotta dell’Hapoel Tel Aviv in Israele, guadagnandosi la gerarchia di go-to-guy nel team. Nell’ultima stagione registra 13.8 punti, 3 assist e 2.3 rimbalzi di media in campionato e 15.4 punti, 3.6 assist e 2.8 rimbalzi in Eurocup (premiato MVP del round 8).

Munford è la scelta della Reyer dopo aver sondato diversi nomi tra i quali Edmond Sumner, Langston Galloway, Kyle Guy e Andrew Andrews.

Con la combo americana, il roster della Reyer Venezia è probabilmente chiuso. Il livello generale del team sembra essere più alto rispetto alla passata stagione: vedremo se Venezia riuscirà a ritagliarsi il ruolo di terza in comodo tra la Virtus e l’EA7!

