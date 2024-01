Gianluca Basile: “SCANDALOSO come Scariolo ha trattato Belinelli”

Gianluca Basile e Marco Belinelli sono stati compagni nella Fortitudo Bologna dal 2003 al 2005, quando il Baso si trasferì al Barcellona. Insieme hanno vinto lo Scudetto del 2005, anche se allora il Beli era una giovane promessa e il compagno un campione già affermato. Oggi che Belinelli ha quasi 38 anni ed è tornato a dominare in EuroLega dopo tante stagioni in NBA, Basile ha speso parole di grande stima nei suoi confronti.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’inventore della “tripla ignorante” ha però criticato Sergio Scariolo per come ha gestito Belinelli l’anno scorso. In questa stagione, la guardia della Virtus Bologna sta segnando 14.6 punti di media in EuroLega, contro i 10.0 della passata stagione. A pesare è anche il minutaggio: l’anno scorso giocava meno di 17′ di media in coppa.

“Non mi meraviglia quello che sta facendo perché lo ha sempre fatto in carriera. Piuttosto è stato scandaloso come è stato trattato l’anno scorso da coach Scariolo. Lo hanno dato per finito prima del tempo e adesso tutti capiscono quello che ha dovuto subire. Beli gioca con intelligenza, sfruttando il lavoro della squadra e il sistema di coach Banchi che ha riconosciuto in lui il vero leader della Virtus” ha dichiarato Basile.