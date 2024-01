Gianmarco Pozzecco, dopo essere stato esonero dall’LDLC ASVEL Villeurbanne, è tornato a pensare solo all’Italbasket ma deve fare attenzione per il futuro perché Sergio Scariolo potrebbe soffiargli il posto.

A febbraio ci sono due gare di qualificazione a EuroBasket 2025, che allenerà solo se riuscirà a portare gli Azzurri a Parigi nel luglio-agosto di quest’anno. Altrimenti è davvero difficile immaginare un rinnovo del contratto, in scadenza proprio a fine agosto 2024.

Tra i possibili nomi per il dopo Pozzecco sulla panchina dell’Italbasket c’è un sogno ed è proprio Sergio Scariolo, come scrive questa mattina La Prealpina. L’attuale Commissario Tecnico della Spagna è anche lui in scadenza ad agosto 2024 e potrebbe lasciare la Nazionale spagnola a prescindere da come andrà il Pre-Olimpico ed eventualmente i Giochi Olimpici di Parigi perché le Furie Rosse potrebbe voler rinnovare dopo un corso lungo e vincente.

Una possibile alternativa è quella di Sasha Djordjevic, anche lui ex Virtus Bologna come Scariolo, e cercato nel 2017 prima di Meo Sacchetti. Al momento Djordjevic è il C.T. della Cina però gli asiatici non sembrano poter diventare una formazione competitiva, a differenza dell’Italia, che invece negli ultimi anni ha dimostrato di avere talento e giovani come Gabriele Procida e Matteo Spagnolo in rampa di lancio.

Stiamo a vedere cosa accadrà. Di sicuro molto – se non tutto – dipenderà dal risultato di San Juan de Porto Rico. La seconda Olimpiade di fila potrebbe convincere Gianni Petrucci e la FIP a rinnovare la fiducia al Poz.

