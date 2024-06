Gianmarco Pozzecco sarà il C.T. dell’Italbasket anche nel 2025?

Gianmarco Pozzecco oggi svelerà i convocati dell’Italbasket per il Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico e potrebbero esserci delle sorprese, tipo la chiamata di Darius Thompson che ha ottenuto il passaporto italiano da poche settimane.

La notizia però riportata da tutti i giornali di oggi è un’altra: Gianmarco Pozzecco resterà alla guida dell’Italbasket almeno fino a EuroBasket 2025. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e La Prealpina, l’ex ASVEL Villeurbanne ci sarà al torneo che si giocherà tra Polonia, Finlandia, Cipro e Lettonia, con Riga come sede anche della seconda fase della competizione.

Il feeling con Gianni Petrucci ha spinto la Federazione Italiana Pallacanestro a rinnovargli il contratto per almeno un altro anno, a prescindere da come andrà in Porto Rico, a conferma della grande fiducia nei confronti del Poz.

Ricordiamo che quest’estate gli Azzurri dovranno fare a meno di un giocatore NBA, la propria stella, Simone Fontecchio, e di due scelte al Draft, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, tutti out per infortunio.

Speriamo possa essere l’estate di Nico Mannion, altro che in NBA ci ha giocato, e Danilo Gallinari, che potrebbe sfruttare questa manifestazione per strappare l’ultimo contratto americano della sua vita.

