Italbasket, oggi le convocazioni per il Pre-Olimpico: Darius Thompson ci sarà?

Nella giornata di oggi l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco svelerà i convocati per il Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico a inizio luglio e forse potrebbe esserci Darius Thompson. L’americano ex Brindisi, con un passato anche al Baskonia e ora in forza all’Anadolu Efes Istanbul, ha ottenuto il passaporto italiano poche settimane fa e per questo motivo è convocabile da parte di Pozzecco.

Il reparto esterni è quello messo meno peggio perché abbiamo varietà e qualità ma comunque uno come Darius Thompson, se veramente ha voglia e intenzione di sposare la causa azzurra, è uno che si deve convocare sempre.

L’aggiunta di Thompson potrebbe permettere a Pozzecco di far scalare Stefano Tonut nel ruolo di ala piccola, posizione in cui siamo sguarniti in quanto Simone Fontecchio non ci sarà causa infortunio e Gigi Datome si è ritirato l’estate scorsa. Le alternative sono Awudu Abass, che molto probabilmente sarà in Porto Rico, e Alessandro Gentile, che invece è fuori dal giro della Nazionale da molti anni. Probabilmente scalerà per qualche minuto a gara Pippo Ricci in quella posizione.

Stiamo a vedere se tra i 16 (se sarà questo il numero) convocati da Pozzecco per il raduno dell’Italbasket a Folgaria del prossimo 14 giugno ci sarà anche Darius Thompson.

