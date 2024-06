Dame Sarr, l’NCAA in fila per lui: chi vuole l’italiano?

Dame Sarr arriva da una stagione con meno spazio rispetto a quanto ce ne saremmo aspettati, complice il roster fortissimo del Barcelona, ma occhio che ora potrebbe trasferirsi in NCAA.

Infatti in questo momento non si sa chi sarà il prossimo coach dei catalani, visto il quasi certo esonero di Roger Grimau, e non è detto che egli voglia puntare sul baby talento italiano, che perciò potrebbe decidere di provare un’esperienza oltreoceano per cercare di guadagnarsi gli occhi dell’NBA, essendo lui un giocatore potenzialmente e fisicamente adatto per quel mondo lì.

Ricordiamo inoltre che dalla prossima stagione l’NCAA, oltre a dare delle borse di studio tramite i college di riferimento, potrà letteralmente pagare i propri giocatori, anche se non cifre esorbitanti, però questo è uno stimolo in più per darsi al College Basketball piuttosto che all’Europa o alla G-League.

Secondo quanto riportato da diversi insider, i college di NCAA interessati a Dame Sarr sono di primissimo livello, con Georgia Tech davanti a tutti:

Dame Sarr is currently one of the top international kids that hasn’t made their plans for next season

In terms of NCAA some of the teams interested in the idea of adding the talented Italian

