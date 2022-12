Gianmarco Pozzecco | un uomo divisivo per natura

Gianmarco Pozzecco è uno degli esponenti più amati (ma anche odiati) del basket italiano. Da oltre 30 anni scorrazza avanti e indietro sui vari parquet d’Italia, prima come giocatore e adesso come coach.

Ha vissute 100 vite in una sola. Ha saputo arrivare tanto in alto, cadere e rialzarsi sempre. Come solo lui avrebbe potuto fare. Perché Pozzecco è unico, in tutto e per tutto.

Nel primo episodio di Basketball Shots abbiamo raccontato la vita di Gianmarco Pozzecco, con molti aneddoti curiosi!

