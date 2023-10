Gianni Petrucci si può ricandidare a presidente FIP, e lo farà

Nei mesi scorsi Gianni Petrucci ha più volte fatto intendere che non si sarebbe ricandidato a presidente FIP, ruolo ricoperto già per 5 mandati. Il numero uno della Federazione ha però sempre lasciato uno spiraglio aperto per questa eventualità, nonostante una legge che, dal 2018, impediva ai presidenti federali di candidarsi per più di tre mandati. Su questa legge ha fatto luce Sportando in un articolo.

Di fatto la legge non è mai stata applicata, perché consentiva comunque ai presidenti federali un’ultima candidatura, possibilità sfruttata da Petrucci nel 2020. Il nuovo mandato, il quinto per lui, scadrà nel 2024 ma la suddetta legge è stata sovrascritta dalla n.112 del 10 agosto scorso, un provvedimento che ha cancellato il limite imposto precedentemente.

Assumono quindi maggiore contesto le parole apparse questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Petrucci, 78 anni, ha infatti dichiarato: “Perché non accontentare il Parlamento, se ha detto che posso ricandidarmi?”.

Alle ultime elezioni FIP, Petrucci era l’unico candidato. Chissà se l’anno prossimo avrà almeno uno sfidante. Per essere eletto per la quinta volta dopo il 1992, 1996, 2016 e 2020 gli serviranno i 2/3 dei voti.