L’EA7 Milano non sa più vincere! Scherzetto del Maccabi al Forum

Olimpia EA7 Milano – Maccabi Tel Aviv 90-98

(32-25; 20-25; 20-25; 18-23)

Nel recupero del match rimandato a causa dello scoppio del conflitto in Israele, l’Olimpia EA7 Milano ha perso nel finale, grazie a un break degli avversari, contro un Maccabi Tel Aviv privo di Wade Baldwin IV ma con Jasiel Rivero e Lorenzo Brown in grande spolvero. Alle Scarpette Rosse non è bastato il trio composto da Mirotic, Shields e Voigtmann, rispettivamente 24, 22 e 18 punti, per vincere questa gara.

Questa si è trattata della terza sconfitta di fila per Milano tra campionato e coppa, tutte arrivate contro avversarie ampiamente alla sua portata. Ha perso 4 delle 5 partite disputate in EuroLega finora, un bottino misero se si pensa alla gara di oggi e a quella di settimana scorsa a Berlino contro l’ALBA. Molto più accettabili, invece, le sconfitte a Istanbul decimato contro il Fenerbahce e a Madrid contro il Real.

Il playmaker non smette di essere un grosso tema per Milano, nonostante i 6 assist di oggi di Kevin Pangos. Devon Hall sta continuando a giocare sotto i suoi standard e anche Nicolò Melli non ha avuto un inizio di annata felicissimo, ricevendo persino le critiche da un parte del pubblico di fede biancorossa.

Questa sconfitta in casa dell’Olimpia EA7 Milano contro il Maccabi Tel Aviv pesa e ora i ragazzi di Ettore Messina non possono permettersi di sbagliare la gara di venerdì al Forum contro il Monaco di un indemoniato Mike James, finora co-MVP del torneo insieme a Nikola Mirotic, e Kemba Walker.

Milano: Mirotic 24, Shields 22, Voigtmann 18, Poythress 7, Lô 6, Melli 5, Pangos 4, Hines 2, Tonut 2, Hall 0, Ricci 0. All. Ettore Messina.

Maccabi: Rivero 21, Brown 20+12a, Colson 16, Cleveland 15, Nebo 14, Webb III 6, Blatt 4, Cohen 2, Dibartolomeo 0, Menco 0, Sorkin 0. All. Oded Kattash

