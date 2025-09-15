luca banchi

Gianni Petrucci svela quando potrebbe arrivare la “fumata bianca” per Luca Banchi CT della Nazionale

Luca Banchi è, nemmeno tanto segretamente, il favorito per succedere a Gianmarco Pozzecco sulla panchina dell’Italbasket. Lo stesso Gianni Petrucci, presidente FIP, ne ha parlato in più di un’occasione attribuendo la scelta al capo delegazione Gigi Datome. Ospite di Mattarella al Quirinale, insieme alla Nazionale maschile U20 e femminile maggiore, il numero uno della Federazione ha di nuovo commentato le voci su Banchi, confermando il probabile approdo sulla panchina dell’Italia.

“Nuovo CT? Spero che entro fine mese arrivi la fumata bianca. Il nome lo avete capito tutti ed è Luca Banchi. Se ne sta occupando Datome che poi riferirà a me. Ci sono poi anche altri nomi in lizza. In ogni caso spero che il prossimo allenatore riceva lo stesso amore per Pozzecco da parte dei giocatori, alcuni venivano in Nazionale per lui” ha commentato Petrucci.

