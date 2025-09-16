Andrea Bargnani su Saliou Niang: “Può diventare un giocatore alla Delfino o Siakam”

Andrea Bargnani è Ambassador ufficiale della Frecciarossa Supercoppa Italiana, presentata ieri a Milano e al via il 27 settembre. Il Mago ha parlato ovviamente anche di Nazionale e del percorso azzurro a EuroBasket, spendendo belle parole per Saliou Niang. Il nuovo giocatore della Virtus Bologna è stato senza dubbio il migliore dell’Italbasket nella spedizione europea, a poche settimane dal Draft NBA che ha visto i Cleveland Cavaliers sceglierlo con la 58° chiamata assoluta.

Bargnani ha paragonato in un certo senso Niang a un campione del passato, Carlos Delfino, e a uno del presente, Pascal Siakam. “Vedo una buona generazione. Niang può diventare un giocatore, se mi permettete il paragone, come Delfino o Siakam. Magari non uno specialista in un’area specifica, ma capace di fare tutto molto bene. Un giocatore all-around che può ricoprire diverse posizioni. Un giovane su cui vale la pena scommettere” ha commentato il Mago.

L’ex giocatore azzurro ha disputato tante stagioni in NBA, quindi di talenti ne ha visti tanti da vicino. La speranza è che Niang possa presto dire la sua anche oltreoceano e nel frattempo portare successi all’Italbasket, come fece Delfino con l’Argentina.