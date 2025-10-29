Giannis Antetokounmpo a New York? Il greco risponde a modo suo

Giannis Antetokounmpo sta disputando un avvio di stagione da assoluto dominatore. Ha guidato i suoi Milwuakee Bucks anche al successo 121-111 sui New York Knicks. Una sfida particolare, visto che la franchigia della Grande Mela è sempre al centro dei rumors che parlano del possibile trasferimento del greco.

Giannis ha risposto innanzitutto sul campo. La sua prestazione da 37 punti con 16/22 dal campo, 8 rimbalzi e 7 assist è quella di un giocatore totalmente concentrato sulla sua squadra attuale. Prima d’ora nessuno era mai riuscito a totalizzare più di 140 punti, 50 rimbalzi e 25 assist nelle prime quattro gare della stagione. Ciò che fa gioire particolarmente i tifosi di Milwuakee non è la grande prova o una giocata spettacolare ma ciò che avviene dopo una schiacciata nel terzo quarto. Antetokounmpo porta i suoi a -3 e urla: “Questa è la mia città! Non me ne vado, c***”. Una frase subito immortalata dalle telecamere.

La star greca ha rincarato la dose in conferenza stampa. Diversi cronisti gli hanno chiesto di commentare le voci che lo hanno accostato a New York, specialmente quelle diffuse da Shams Charania di ESPN.

Chi ha riportato questi rumors? Io non leggo certe cose. Sono qui a rappresentare i Milwuakee Bucks e basta. Abbiamo battuto i Knicks, è tutto ciò che conta. Tra due giorni affronteremo Golden State, dobbiamo restare concentrati e vincere la seconda partita consecutiva. L’articolo di cui parlate non l’ho letto, cerco di stare lontano da notizie e speculazioni, sono cose che non mi interessano minimamente. Non mi lascio distrarre da queste cose, non ho tempo di leggere. Ho quattro figli, devo lavorare ogni giorno per migliorare e continuare a essere il leader di questa squadra, passo un po’ di tempo con mia moglie, mia madre e i miei fratelli, poi vado in chiesa e perciò non ho tempo per altro. Amo il basket, mi piace rispondere sul campo. Con New York motivazioni extra? Certo, l’anno scorso ci avevano annientati e io che sono il leader di questa squadra lo ricordo bene. Per ora mi piacciono molto questi Bucks, i ragazzi giocano sempre per vincere, io indosso questa maglia proprio per questo motivo.

La risposta è stata chiara. E di sicuro è piaciuta molto ai tifosi dei Bucks. Un po’ meno a quelli dei Knicks.