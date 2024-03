Giannis Antetokounmpo già INNAMORATO di Danilo Gallinari!

A metà della sua sedicesima stagione nella lega, Danilo Gallinari si è prefissato di aiutare i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo a vincere un titolo NBA.

Il greco ha espresso il suo parere sul contributo dell’esperto italiano dopo la comoda vittoria contro gli Charlotte Hornets allo Spectrum Center giovedì.

“È facile giocare con Gallo. È così intelligente”, ha osservato il Greek Freak, “È in giro da molto tempo. Sa come giocare. A volte gli chiederemo di segnare. A volte gli chiederemo di metterci in condizione di fare canestro. Ma sappiamo che può fare entrambe le cose. Sappiamo che è in grado di fare molte cose per noi a livello offensivo. A livello difensivo, un corpo così grande aiuta la difesa con la sua lunghezza”, ha aggiunto.

Da quando si è unito alla rotazione della squadra di Giannis Antetokounmpo, pochi giorni dopo aver firmato un contratto come free agent, Danilo Gallinari ha goduto di una striscia vincente di 4 partite uscendo dalla panchina in tutte e 4 le uscite. Ha messo a referto 2,5 punti, 1 rimbalzo e 1 assist a gara. Nelle ultime due vittorie contro gli Hornets ha realizzato un totale di 10 punti e ha aumentato il tempo di gioco.

