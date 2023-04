Domenica, la superstar dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, si è infortunato alla schiena nella prima metà di gara-1 e non ha giocato nella seconda metà.

Senza il loro miglior giocatore per gran parte della gara, i Bucks hanno perso contro gli Heat con un punteggio finale di 130 a 117 grazie ai 35 punti di Jimmy Butler. Quindi, quando Bam Adebayo, Jimmy Butler e gli Heat torneranno a visitare il Fiserv Forum questa notte per giocare contro i Bucks, tutti i fan dei Bucks vorranno sicuramente sapere: Giannis Antetokounmpo giocherà in Gara-2 contro gli Heat?

I Bucks hanno annunciato Antetokounmpo come questionable per la sfida di questa notte a causa di una contusione lombare, secondo il rapporto ufficiale sugli infortuni della NBA. In altre notizie sugli infortuni rilevanti per i Bucks, Wesley Matthews (affaticamento al polpaccio destro) rimarrà fuori per Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo è al suo decimo anno in NBA, tutti come membro della franchigia dei Bucks. Ha segnato una media di 31,1 punti, 11,8 rimbalzi, 5,7 assist, 0,8 palle recuperate e 0,8 stoppate a partita in 63 presenze in questa stagione (tutte partendo in quintetto).

Il greco ha faticato a tirare in modo efficiente dalla linea del tiro libero nella stagione 2022-23, almeno per i suoi standard: la percentuale di tiri liberi del 64,5% di Antetokounmpo è stata la seconda più bassa della sua carriera.