Giannis riposa, la Grecia soffre un tempo ma un grande Sloukas abbatte la Gran Bretagna

GRAN BRETAGNA – GRECIA 77-93

(17-24; 26-22; 17-25; 17-22)

Con i fratelli Antetokounmpo tenuti a riposo, la Grecia fa 3 su 3 battendo la poco temibile Gran Bretagna al termine di un match che comunque nei primi 20′ di gioco ha visto i britannici tenere testa ampiamente ai superiori ellenici, terminando la prima frazione sotto solo di 3 punti, grazie soprattutto alle bombe di Nelson. Gran Bretagna che tocca addirittura il +7 nel primo quarto, prima che Sloukas e Lountzis soprattutto ribaltino la situazione permettendo ai biancoblu di chiudere avanti di 7 la prima frazione. Nel secondo quarto però la Gran Bretagna tiene il passo, nonostante essere scivolata subito a meno 9 non demorde, Wheatle e Mockford puniscono e avvicinano a un clamoroso meno 3 la propria formazione. Ma nella ripresa, dopo qualche strigliata di Itoudis non c’è scampo per i britannici; Papanikolau e Papagiannis cavalcano l’onda, riportando la Grecia sul +9, Gran Bretagna in difficoltà e vantaggio che nell’ultimo quarto arriva subito in doppia cifra. Da quel momento la gara è a senso unico, Grecia dominatrice del campo che vola fino al +23, prima che l’ultimo minuto di gioco tutto a favore della Gran Bretagna fissi il punteggio sul 93-77 finale.

GBR: Nelson 17, Hesson 13, Soko 12

GRE: Sloukas 21, Papagiannis 17, Lountzis 10