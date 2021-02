Gigi Datome: “Vincere aiuta a vincere, Delaney è stato fantastico”

Luigi Datome è stato eletto MVP delle Final Eight e subito dopo la finale giocata contro la VL Pesaro è intervenuto ai microfoni di RaiSport, tracciando un bilancio della manifestazione:

“Ogni trofeo è bellissimo, era un nostro obiettivo vincere tutti i trofei in Italia, vincere è sempre speciale.

Abbiamo giocato tutti molto molto bene ma voglio spendere due parole in particolare su Malcolm Delaney: lui è uno dei nostri leader e si è speso tantissimo in difesa, siamo stati tutti bravi ma lui mi ha colpito in particolare per il lavoro difensivo. Vincere aiuta a vincere e ti da consapevolezza, la stagione è lunga e la parte più importante deve ancora arrivare. E’ la prima volta che vinco la Coppa Italia e ora me la voglio godere, domani pensiamo al futuro“.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.