Gilbert Arenas denuncia l’IPOCRISIA nel dibattito tra LeBron e Jordan

LeBron James e i Los Angeles Lakers sono stati un po’ altalenanti nell’inizio della stagione NBA 2023-24. I Lakers sono attualmente fermi a 19-19 a metà stagione, ma nonostante i 39 anni compiuti, James ha continuato a produrre a livello All-NBA nella sua 21esima stagione.

Recentemente, l’ex stella dell’NBA, Gilbert Arenas, ha partecipato al suo podcast Gil’s Arena Show per parlare di ipocrisia legata all’età nel dibattito tra LeBron James e l’icona degli Chicago Bulls, Michael Jordan, facendo riferimento alle difficoltà di Jordan nell’accumulare vittorie durante i suoi ultimi anni con gli Washington Wizards.

“La storia dimostra che questo è un complimento per LeBron James: quando vi lamentate che lui si lamenta del fatto che la sua squadra non va bene all’età di 39 anni, significa che lo ritenete ancora ad un livello così alto da avere un impatto sul gioco”, ha detto Arenas. “Ma il più grande giocatore di tutti i tempi giocava a 38, 39 anni con gli Wizards e voi non dicevate che non rispettava i f***uti standard. Guardavate quella squadra e dicevate: ‘Oh, questi pezzi di m**a sono scarsi, sì, non sono bravi, Jordan, gioca da solo’ “, ha concluso Gilbert Arenas sul dibattituto tra LeBron James e Michael Jordan.

"Jordan went and GOT a team to try to make the playoffs. They didn't make the playoffs. No one cared. Yeah, 39…He's old."

Gil on LeBron and Jordan's playoff pushes after their primes pic.twitter.com/8WrJYHTv1L

— Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) January 11, 2024