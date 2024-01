RIVOLUZIONE nel Draft NBA: ecco cosa cambierà nel 2024 e perché

A partire dal prossimo giugno, il Draft NBA sarà distribuito su due notti, con il primo giro il mercoledì (presumibilmente il 26 giugno) e il secondo turno la sera successiva, in attesa dell’approvazione della National Basketball Players Association, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. (Ufficialmente, il Draft NBA 2024 è attualmente previsto per il 27 giugno, quattro giorni dopo una potenziale gara 7 delle Finals NBA).

ESPN Sources: The NBA is still working on final sign-off from the Players Association, but the 2024 NBA Draft is preparing to move to two days – June 26 and 27 – in Brooklyn. Wednesday for the first-round picks and Thursday for the second-round. pic.twitter.com/IJJYGEku2b

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2024