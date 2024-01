Carmelo Anthony ACCUSA Denver di aver dato a Jokic il #15 per CANCELLARE la sua eredità

Carmelo Anthony ha espresso la convinzione che i Denver Nuggets avessero motivazioni nascoste quando hanno assegnato la maglia numero 15 a Nikola Jokic, definendola una “manovra meschina”.

‘Melo ha suggerito che questa mossa fosse un tentativo di sminuire la sua eredità, condividendo la sua prospettiva durante un’apparizione su 7PM in Brooklyn.

“È stata una manovra meschina”, ha detto Carmelo Anthony sui Denver Nuggets e Nikola Jokic. “Non è stato come dire: ‘Oh, abbiamo dei numeri tra cui scegliere’. Era tipo: ‘Ecco, prendi il 15’. E avete messo Jokic in mezzo a tutto questo. Lui non sa che c***o sta succedendo. Avrebbe potuto dire: ‘Voglio il numero 15’. Avrebbero potuto dire: “Il 15 è qui. Posso indossare il 15″. Oh, è il numero di Melo”. Avrebbe potuto indossarlo perché voleva rendere omaggio, ma quello che credo è che gli abbiano dato il 15 per cercare di cancellare quello che ho fatto”.

“Y’all put Jokic in the middle of that” Melo opens up on jersey #15 in Denver on a new episode, out now. Tap in.@carmeloanthony x @THEKIDMERO 📺: https://t.co/JhHT8uX4QG pic.twitter.com/iHtZPb3PO1 — 7PM in Brooklyn (@7PMinBrooklyn) January 11, 2024

I Nuggets hanno scelto Anthony con la terza scelta assoluta nel 2003 e lui ha giocato con la squadra fino a quando è stato ceduto ai New York Knicks a metà della sua ottava stagione.

Non sappiamo se davvero i Denver Nuggets hanno deciso di cancellare il passato di Carmelo Anthony con Nikola Jokic ma registriamo queste affermazioni.

