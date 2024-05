BRING YA ASS! Anthony Edwards aiuta anche il turismo del Minnesota

Subito dopo Gara-7, Anthony Edwards si è collegato con la crew di TNT per l’intervista post-partita. Nell’entusiasmo generale Charles Barkley ha dichiarato di non andare in Minnesota da almeno 20 anni, frase alla quale Edwards ha risposto candidamente con “Bring ya ass!”, “Porta qui il tuo c**o!”. La frase è rapidamente diventata un meme ed è stata utilizzata nelle scorse ore anche da Explore Minnesota, un’agenzia viaggi proprio per lo Stato del Minnesota.

Chuck: "I have not been to Minnesota in probably 20 years." Ant: "Bring ya ass!" 😂 pic.twitter.com/GRJ7iLvinC — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 20, 2024

Non solo Explore Minnesota ha utilizzato la frase di Edwards sui social, ma ha anche comprato il dominio BringYaAss.com, che ora ha un redirect al loro sito ufficiale. Insomma, Anthony Edwards ora, oltre che l’idolo dei tifosi, è anche un promotore del turismo locale.