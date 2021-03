Giocatori senza stipendi e milioni di debiti: la situazione critica del Khimki

Non è un periodo affatto sereno per il Khimki, che nelle ultime settimane ha dovuto salutare diversi giocatori, l’ultimo l’ex Milano Dairis Bertans, per ragioni economiche. Secondo quanto scritto da RIA Novosti, sito sportivo russo, il club di Mosca avrebbe circa 250 milioni di rubli di debito, pari a 2.8 milioni di euro. Inoltre i giocatori tesserati starebbero ancora aspettando gli stipendi degli ultimi 3 mesi.

Oltre a Bertans, nell’ultimo periodo hanno lasciato Jonas Jerebko e Greg Monroe, mentre Stefan Jovic e Devin Booker rimangono lontani dalla squadra proprio per via di questi problemi economici, anche se non hanno ancora ufficialmente rescisso il contratto. Proprio ieri il Khimki era riuscito ad interrompere una tragica serie di 17 sconfitte consecutive in Eurolega vincendo contro il Real Madrid, un successo che però ora sembra già lontanissimo.

