Giovane cestista della CBA sospeso per… aver nascosto la fidanzata in valigia

Curioso e controverso episodio nella Chinese Basketball Association (CBA): Zhang Xingliang, giovane giocatore dei Guangzhou Loong Lions, è stato sospeso dalla squadra per aver violato il regolamento interno del club. Il ventenne cinese avrebbe tentato di introdurre di nascosto la sua fidanzata nel dormitorio della squadra nascondendola in una valigia.

L’obiettivo di Zhang era trascorrere la notte con lei prima di una partita contro i Qingdao Eagles, approfittando del tempo insieme per aiutarla a studiare inglese. Tuttavia, il piano è fallito quando la ragazza ha condiviso sui social media alcune foto scattate nella stanza, inclusa un’immagine di se stessa compressa all’interno della valigia.

Le immagini, pubblicate sulla piattaforma Sina Weibo (la versione cinese di X/Twitter), hanno girato pochissimo. Ma non abbastanza velocemente da evitare che la notizia si diffondesse. Questo ha spinto il club a intervenire.

On January 8, 2025, Chinese basketball player Zhang Xingliang from Guangzhou was suspended for violating club regulations after hiding his girlfriend in a suitcase and bringing her back to the dormitory to study English overnight before a game. pic.twitter.com/qnxtrADt8Q

— Share Chinese Douyin(TikTok) videos (@cz8921469_z) January 9, 2025