Fanta-LBA, 15a giornata: analisi dei match e quintetto da schierare!

Il Fanta-LBA è pronto all’ultima giornata prima del giro di boa della regular season. E’ tempo di verdetti sia per decretare le otto aggiudicatrici del pass per le Final Eight di Coppa Italia (in programma a Torino dal 12 al 16 febbraio) sia per elaborare un attento bilancio di metà anno in vista di un finale di stagione in volata.

Trento, Brescia, Bologna, Trapani, Milano e Reggiana matematicamente qualificate, Trieste e Tortona vanno per le ultime due posizioni insidiate da Treviso (a -2 da entrambe) che potrebbe innescare situazioni di classifica avulsa (ha battuto Tortona ma ha perso con Trieste).

E’ proprio Tortona ad aprire il turno ospitando in casa Scafati, che in settimana ha annunciato a gran sorpresa la firma di coach Ramondino, un anno fa esonerato proprio di piemontesi a causa di un inizio di stagione molto complicato. Tortona ha disputato una pessima partita a Napoli (sconfitta 92-83) e deve vincere a ogni costo per evitare una clamorosa beffa. Scafati ha buttato via il match casalingo con Trieste dopo esser stata in vantaggio, anche fino a +16, per tutto il match, con conseguente polemica post-partita di patron Longobardi a causa del – a sua detta – scellerato arbitraggio del duo Sahin-Gonella. Per Tortona ancora in forte dubbio Gorham; per Scafati ai box Pinkins (torna convocato Akin). Il pronostico è indirizzato verso i padroni di casa.

Trapani ospita in casa la Dinamo Sassari, apparsa fuori forma nella sconfitta casalinga rimediata con Varese. Antonini, intanto, conferma le voci su una trattativa con il talento italiano Dame Sarr, in forza al Barcellona. Ancora out Sokolowski per i sardi, mentre Trapani saluta Rei Pullazi che si accasa a Udine in A2. Il team di Repesa è stra-favorito.

Brescia-Trento super-sfida di giornata. Entrambe in un momento di calo rispetto alla partenza in quarta: nell’ultima Brescia è stata sconfitta a Treviso mentre Trento è clamorosamente caduta in casa contro Cremona. Nessuna assenza in vista. Si prospetta un match equilibratissimo con Brescia leggermente favorita.

La Reyer Venezia è ospite a Cremona e occhio alle sorprese. Spahija ha rimesso il treno sui giusti binari dopo i rumors di esonero e ha inanellato diversi risultati sia in LBA che in Eurocup, ultimi le vittorie contro Trapani e Amburgo. Cremona ha disputato una gran partita a Trento culminata con l’inaspettato successo e vuole mettere un altro mattoncino per l’obiettivo salvezza. Tessitori in dubbio, del resto tutti a referto. Venezia favorita.

Milano è in formissima e se mantiene il livello delle ultime prestazioni non soffrirà troppo contro la Reggiana (che invece è in calo). Shields e LeDay hanno giocato in Eurolega e sono da considerare pienamente recuperati. Partita da vincere per migliorare il posizionamento per le Final Eight.

Trieste recupera Johnson e avrà la squadra al completo contro Pistoia. I toscani salutano Smith (che va a Vigevano) e hanno tesserato Derek Cooke, centro ex Trento pronto ad aumentare la fisicità del roster. Trieste è favorita, considerando anche che Pistoia è in crisi di gioco e risultati da tante partite. 1 secco.

Varese – Treviso si prospetta una sfida ad alto punteggio e spettacolare. Entrambe squadra molto propense a correre e attaccare nei primi secondi dell’azione, ma il team di Vitucci ha un equilibrio sicuramente maggiore e porta in convocazione il neo-acquisto Caroline (che prenderà il posto probabilmente di Alston). Varese reduce da un doppio successo (Napoli e Sassari), vuole darsi continuità e scacciar via i fantasmi della retrocessione. Nonostante il Masnago sia un campo complicatissimo, Treviso parte un pelo favorita.

Napoli a caccia dell’impresa al PalaFiera contro Bologna. I partenopei sono in crescita da quando hanno recuperato i principali interpreti, stanno alzando il livello delle prestazioni (2 vittorie nelle ultime 3) e contro Tortona è stata sfoderata la miglior prestazione stagionale. Bologna decimata dagli infortuni di Clyburn e Ziziz, cui si aggiunge il forte dubbio su Shengelia e Morgan. I padroni di casa hanno un roster molto più lungo e talentuoso al netto delle assenze, ma anche quì occhio a sorprese.

QUINTETTO BASE Fanta-LBA – Coach: Jamion Christian

P/G: JD Notae

P/G: Armoni Brooks

A1: Osvaldas Olisevicius

A2: Anthony Lamb

C: Mfiondu Kabengele

P: Librizzi, Chillo, Treier, Zakauskas, Mollura.

Buona giornata di Fanta-LBA!

