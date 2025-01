Steve Kerr si commuove parlando degli incendi che devastano la sua Los Angeles

L’area di Los Angeles è messa a dura prova da una serie di devastanti incendi in questi giorni.

Distruzione e desolazione si stanno impadronendo di una vasta area della Città degli Angeli. E anche il mondo NBA guarda con apprensione alla California. Non solo per la presenza di Lakers e Clippers ma anche perché diversi protagonisti vengono proprio da quelle zone.

Fra questi c’è anche Steve Kerr che da quelle parti ha vissuto parte della sua infanzia. L’allenatore di Golden State, infatti, è nato in Libano e vi è rimasto finché il padre (preside dell’università americana) non è stato assassinato. Dopodiché è tornato con la madre in California. E Kerr pensa in primis proprio alla mamma anziana quando parla degli incendi.