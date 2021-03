VIDEO: Ja Morant furioso per il non fischio degli arbitri nella giocata decisiva contro Denver

I Memphis Grizzlies hanno perso di 1 punto contro i Denver Nuggets questa notte ma se chiedi a Ja Morant, non sarebbe dovuta finire in quel modo. Il sophomore aveva la palla con poco più di sei secondi sul cronometro. Sotto solo di un punto, ha fatto quello che ogni allenatore e commentatore predica su questo tipo di situazione: è andato fino al ferro:

Ja didn’t get the foul call on this play 👀 Nuggets get the win. pic.twitter.com/8VH6kr5yvE — Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2021

Morant ha cercato di portare a casa un fallo ma gli arbitri non l’hanno visto in quel modo e non hanno fischiato.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.