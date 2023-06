Gli Atlanta Hawks scaricano John Collins e lo cedono ai Jazz

Gli Atlanta Hawks provavano a cedere John Collins da almeno un paio di stagioni e ora, a pochi giorni dall’inizio della free agency, ce l’hanno fatta. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Collins verrà ceduto agli Utah Jazz in cambio di Rudy Gay e una scelta del secondo turno al Draft. Molto poco, per un giocatore che è sempre andato in doppia cifra in carriera. Nelle ultime stagioni però il rendimento del lungo è calato, fino ai 13.1 punti e 6.5 rimbalzi di media nella scorsa annata, e ora gli Hawks ottengono una maggior flessibilità per firmare nuovi giocatori a partire dal 1 luglio.

Gay ha esercitato la Player Option da 6.4 milioni di dollari sul suo contratto, ma la disparità di salario con Collins (che percepirà 25.3 milioni di dollari l’anno prossimo) creerà una trade exception da 25.3 milioni di dollari, la più ampia della NBA al momento. Gli Hawks potranno utilizzarla per aggiungere un giocatore entro un anno.

Collins ha ancora tre anni di contratto, per 78 milioni di dollari complessivi. I Jazz, che al momento non hanno ambizioni ma sono in pieno rebuilding, non sentiranno più di tanto il peso di questo contratto, che potrebbero anche girare in qualche altro scambio.