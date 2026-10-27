Anthony Edwards non vuole pagare per il mantenimento del figlio perché la madre “si giocherebbe tutto d’azzardo”

Anthony Edwards ha una storia di relazioni travagliata: nonostante i soli 25 anni ha già più figli con donne diverse con le quali non sta più. Poche settimane fa una di queste, Ayesha Howard, aveva concluso la battaglia legale con la star dei Minnesota Timberwolves e aveva stretto un’alleanza a distanza con Alexandria Desroches, esultando quando quest’ultima aveva vinto la sua. Proprio Alexandria aveva ottenuto che Edwards pagasse 14.000 dollari di mantenimento per il loro figlio Amir, cifra che però il giocatore non vuole darle.

Come riportato da TMZ, secondo Edwards e i suoi legali la ragazza si giocherebbe tutti i soldi del mantenimento del figlio nel gioco d’azzardo e la star NBA vorrebbe quindi che parte dei 14.000 dollari venissero messi in un fondo gestito da qualcun altro. Il giocatore inoltre crede che Alexandria abbia omesso dei redditi, tra cui le mance in contanti provenienti da un secondo lavoro, e sovrastimato le spese relative al figlio.

In risposta a queste accuse, Alexandria avrebbe mostrato le scommesse piazzate negli ultimi mesi tramite il suo account sulla piattaforma DraftKings. La donna ha sostenuto di aver scommesso sempre cifre basse, circa 10 dollari alla volta, e perlopiù per noia, non per ludopatia. Inoltre avrebbe detto di avere un saldo positivo su DraftKings di 998.20 dollari nel 2025.

Si tratta della seconda notizia odierna relativa a una contesa per alimenti a ex mogli o spese di mantenimento dei figli, dopo quella di Paul Pierce che ha denunciato grossi problemi economici nonostante spenda oltre 10.000 dollari al mese in cene.