Gli Chicago Bulls ritireranno la canotta numero 1 di Derrick Rose

Un momento storico si avvicina per gli Chicago Bulls e per Derrick Rose. La franchigia ha annunciato che ritirerà la maglia numero 1 del giocatore nella prossima stagione, un tributo speciale a uno dei più iconici talenti della squadra.

The Chicago Bulls will retire Derrick Rose’s No. 1 jersey in the rafters next season, ESPN has learned. Rose, a Chicago native, played eight seasons with the Bulls, becoming the youngest MVP in NBA history, and is now being honored as a fabric of the organization. pic.twitter.com/zjWizB0gI4

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2025