Joan Penarroya parla della mancata firma di Thomas Heurtel: “Giornata difficile”

Nonostante la vittoria del Barcelona di Joan Penarroya a Parigi in EuroLega, il vero protagonista di venerdì è stato Thomas Heurtel.

Il playmaker francese, giunto in Catalunya con la sua famiglia per firmare un contratto con il club, ha visto l’accordo saltare all’ultimo momento, scatenando polemiche e incertezze.

Penarroya: focus sul campo, ma il caso Heurtel pesa

Nel post-partita, l’allenatore Joan Penarroya è stato inevitabilmente interrogato sulla vicenda Heurtel. Tuttavia, le sue risposte sono rimaste evasive:

“Per me, l’unica cosa importante è ciò che succede sul campo”, ha dichiarato Penarroya. “Oggi è una giornata difficile per tutti, per il club, ma non è una domanda per me. Siamo un grande club, con tante notizie e situazioni. Ma il nostro focus al momento è solo sulle partite, sul riposare bene e prepararci per il prossimo incontro”.

Nonostante il tentativo di mantenere l’attenzione sul basket giocato, la tensione intorno al mancato arrivo di Heurtel ha inevitabilmente condizionato l’atmosfera.

Nel frattempo, Heurtel e il suo agente hanno organizzato una conferenza stampa per spiegare la loro versione dei fatti. Hanno rivelato che Penarroya “era molto contento e voleva che arrivassi il prima possibile,” sottolineando che l’allenatore ha persino chiamato il giocatore per scusarsi dopo il fallimento dell’accordo.

La mancata firma del contratto, infatti, sembra essere legata a decisioni prese ai livelli più alti della dirigenza blaugrana, piuttosto che a una volontà dello staff tecnico.

