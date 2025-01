Pistoia, Maverick Rowan out contro Milano? Si allena a parte ma non si sa perché

Il nuovo capo allenatore di Pistoia, Gasper Okorn, è stato ufficialmente presentato alla stampa, subentrando a Zare Markovski. La speranza della dirigenza è che il tecnico sloveno riesca a invertire la rotta della squadra, che non vince una partita dal lontano 3 novembre. A Pistoia c’è anche il dubbio Maverick Rowan nel match contro Milano.

L’arrivo di Okorn porta entusiasmo e un nuovo approccio in vista della delicata sfida di domani contro l’Olimpia Milano, una delle squadre più temibili del campionato. Durante la settimana, il team ha lavorato intensamente per affrontare al meglio l’impegno.

Un’incognita importante per Pistoia in vista del match contro Milano riguarda Maverick Rowan. Secondo quanto riportato da La Nazione, il giocatore ha svolto lavoro differenziato nelle ultime ore, ma il motivo dell’assenza agli allenamenti regolari non è stato specificato. La sua presenza in campo verrà decisa solo nelle 24 ore che precedono la partita.

Nel caso in cui Rowan non dovesse essere disponibile, il tecnico Gasper Okorn potrebbe affidarsi ad Andrew Smith. Il lungo ex Brindisi, limitato a una sola apparizione con la maglia biancorossa dal suo arrivo, rimane sotto contratto in attesa dell’arrivo di Derek Cooke Jr., il nuovo rinforzo annunciato dalla società. Per Smith, la partita contro l’Olimpia Milano potrebbe rappresentare l’ultima occasione per mettersi in mostra con Pistoia.

