Kendrick Nunn-Panathinaikos, il matrimonio continuerà?

Il Panathinaikos AKTOR Athens continua a dominare la scena del basket europeo, con vittorie schiaccianti che dimostrano il loro status di campioni in carica. Al centro di questo successo c’è Kendrick Nunn, leader del Panathinaikos, che si prepara con entusiasmo per affrontare il resto della stagione.

Oltre a guidare la squadra sul campo, Kendrick Nunn sta riflettendo sul suo futuro a lungo termine al Panathinaikos. Seguendo l’esempio dei compagni Juancho Hernangomez e Mathias Lessort, che di recente hanno rinnovato i loro contratti, Nunn ha aperto alla possibilità di rimanere con il Panathinaikos.

“È possibile. Dobbiamo farlo accadere, è possibile. So che tutti mi vogliono bene qui. Vedremo cosa succederà, sono molto felice per Lessort e Hernangomez, se lo meritano. Finché loro saranno nello spogliatoio, il Panathinaikos sarà una grande squadra”.

Con una squadra costruita per il successo e un’atmosfera che favorisce la coesione e la crescita, i tifosi biancoverdi possono sognare in grande. E con Nunn al timone, il futuro potrebbe riservare ancora più gloria al Panathinaikos AKTOR Athens. Stiamo a vedere se alla fine proseguirà la sua avventura ad Atene oppure proverà a tornare in NBA.

Leggi anche: Gli Chicago Bulls ritireranno la canotta numero 1 di Derrick Rose