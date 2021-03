Gli Houston Rockets non hanno segnato nemmeno un punto negli ultimi 7 minuti e mezzo contro Minnesota

C’è chi dirà che l’apice del tanking, chi semplicemente che la squadra è inadeguata, ma sta di fatto che ieri notte gli Houston Rockets erano a 101 punti a 7.31 minuti dalla fine della partita e hanno chiuso il match esattamente con quello score. Nemmeno un punto segnato in 7 minuti e mezzo contro i Minnesota Timberwolves che, al contrario, hanno rimontato in quel frangente da 101-85 fino a 101-107, vincendo.

I Rockets sono solo la quarta squadra degli ultimi 25 anni a non segnare nemmeno un punto negli ultimi 7.30 minuti del quarto quarto. Houston, che pochi giorni fa aveva interrotto una striscia di 20 sconfitte consecutive, hanno perso 22 delle ultime 23 gare e sono penultimi come record NBA davanti proprio ai Timberwolves per 1.5 gare.

The Rockets are the 4th team over the last 25 seasons to not score a point in the final 7:30 of the 4th quarter.

Houston has now lost 22 of their last 23 games. pic.twitter.com/b3XVzAGkpJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 27, 2021