Gli Indiana Pacers giocheranno nella prossima arena di Cantù?

Non è un segreto che la Pallacanestro Cantù stia facendo di tutto per tornare in Serie A già quest’anno. I biancoblu vogliono essere nel massimo campionato italiano quando verrà pronta la nuova arena di Corso Europa, dove si provò a costruire ai tempi di PalaBabele e poi il PalaTurra. La speranza è che la terza volta sia quella buona. Ma cosa c’entrano gli Indiana Pacers con la Pallacanestro Cantù?

A riportare la notizia è stato Edoardo Ceriani de La Provincia di Como che nella mattina di oggi scrive sulla colonne del quotidiano comasco della possibilità di organizzare degli eventi a 360° con la franchigia NBA in occasione dell’apertura della nuova arena canturina, che potrebbe avvenire per l’inizio della stagione sportiva 2026-2027. Anche se vi sembra che manchi tanto, per le logiche NBA è dopodomani.

Il weekend dell’All-Star Game di Indianapolis è stato molto proficuo per Cantù Next e Cantù Arena, grazie agli ottimi rapporti di Sandro Santoro con il presidente dei Pacers, Kevin Lee Pritchard, suo ex compagno alla Viola Reggio Calabria. Perno fondamentale dei colloqui è ed è stato ASM, coloro che andranno a costruire l’arena multifunzionale dei brianzoli e che hanno costruito arene in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti.

Ceriani scrive che non è così semplice spostare gli Indiana Pacers per una tournée a Cantù e in Europa, molto più probabile lavorare con l’affiliata di G-League, gli Indiana Mad Ants, portando in Italia presidente, coach e un paio di stelle per eventi, conferenze e clinic.

Stiamo a vedere come si evolverà il tutto ma intanto è giusto segnalare che questa Cantù pensa in grandissimo, pensa addirittura all’NBA.

