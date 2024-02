LeBron James agli Warriors? Ecco cosa sapeva lui di questa trattativa

Intervenuto sul set con i conduttori di “Inside the NBA” di TNT prima del fischio d’inizio dell’All-Star Game, LeBron James ha dichiarato di non essere a conoscenza del tentativo dei Golden State Warriors di accaparrarsi delle sue prestazioni.

“In realtà l’ho saputo quando l’hanno saputo tutti gli altri. A volte ci sono conversazioni che avvengono a porte chiuse e di cui non si sa nulla. E immagino che fino a quando non è reale o meno, allora te lo diranno. Ma a me non è mai arrivata”.

James ha anche detto a “Inside” che il suo figlio maggiore, Bronny James, non ha ancora deciso se entrare nel draft NBA al termine della sua stagione da matricola con USC.

“Dipende da lui, dipende dal ragazzo. Stiamo affrontando l’intero percorso. Ora è ancora in stagione. Ha il torneo Pac-12 alle porte. Valuteremo tutte le opzioni e lasceremo che sia il ragazzo a decidere”.

Insomma, vediamo quale sarà il futuro di LeBron James, anche se ci sentiamo di dire che difficilmente sarà ai Golden State Warriors. Stiamo a vedere però perché nel basket può succedere davvero di tutto.

