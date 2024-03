Gli Orlando Magic (almeno) al Play-In: i tifosi IMPAZZISCONO sui social

Martedì sera gli Orlando Magic hanno battuto gli Charlotte Hornets con un’imponente vittoria per 112 a 92, grazie a un’ottima prestazione di Cole Anthony. In questo modo, i Magic hanno conquistato un posto nel Play-In Tournament della NBA.

Orlando giocherà la postseason per la prima volta dal 2020 e gli utenti dei social sono entusiasti di questo risultato:.

MAGIC WIN! HORNETS WERE READY TO GO HOME TEN MINUTES IN! We’ve got some big home games against West opponents next. ORLANDO IS 41-28! PLAY THE SONG!!! #LetsGoMagic #ChangeTheFont pic.twitter.com/msSBt0GnE4

With the Orlando Magic defeating the Charlotte Hornets tonight, they have officially clinched a Play-In berth.

The Magic will be playing postseason basketball for the first time since 2020. #MagicTogether pic.twitter.com/bTr71kVt3J

— Brett James (@thebrettjames1) March 20, 2024