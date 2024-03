Partizan e Buducnost CONTRARIE al processo di ammissione di Dubai nell’ABA League: ecco cosa CONTESTANO

In seguito alle voci sulla posizione del Partizan Mozzart Bet Belgrado contro l’ingresso di Dubai nella Lega ABA, il club ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. Tra tutti i club della competizione regionale presenti all’assemblea, i rappresentanti arabi hanno ricevuto nove voti positivi. Il Buducnost non ha nemmeno partecipato alla riunione sull’inserimento di Dubai, mentre il Partizan Mozzart Bet si è trattenuto.

“Il KK Partizan ritiene assurda questa procedura perché Dubai è stata praticamente ammessa al campionato per prima, per poi chiederne l’inserimento in un secondo momento”, si legge nel comunicato.

“Non siamo fondamentalmente contrari all’ingresso di Dubai nella ABA League, ma al modo in cui è stata presa questa decisione. Siamo molto preoccupati dell’espansione del calendario della competizione a 4 partite in più, che rappresentano un ulteriore onere per i giocatori”.

Nel comunicato si legge anche che Dubai ha alzato l’offerta finanziaria su iniziativa e insistenza del Partizan. Analogamente, poche ore dopo la conclusione dell’assemblea di Zagabria, il Buducnost ha chiarito la sua decisione di non partecipare all’incontro.

“Non abbiamo nulla in contrario a permettere a Dubai di giocare nel campionato ABA a partire dalla prossima stagione, ma insistiamo affinché questa ammissione avvenga nel rispetto dell’Accordo e dello Statuto”, sostiene il Buducnost.

Stiamo a vedere cosa accadrà a Partizan Belgrado a Buducnost Podgorica dopo questi comunicati su Dubai.

