A questo punto non sembra che i Golden State Warriors reagiranno in maniera drastica rispetto a ciò che è accaduto tra Draymond Green e Jordan Poole. Il primo ha chiesto scusa e in qualche modo sembra che sia finita qui. Ma se così non fosse?

Se uno tra Green o Poole dovesse andarsene, sembra che gli Warriors preferirebbero di gran lunga mantenere la guardia di 23 anni piuttosto che il veterano. Inutile dire che Green rimane ancora un membro integrante del gruppo e che Golden State ha bisogno di lui nella difesa del titolo in questa stagione. Tuttavia, in termini di valore nominale, sembra che Poole abbia già superato Draymond (e persino Klay Thompson) a questo proposito, come detto da un dirigente senza nome a Bleacher Report:

“Gli Warriors non sono gli stessi senza Draymond. Non possono difendere il titolo senza di lui. Non credo che sarebbe facile scambiarlo in questo momento, dato l’incidente. Proveranno a mantenerli entrambi. Poole è ovviamente la priorità. Draymond e persino Klay Thompson stavano guardando male Poole, ma non è sorprendente dal momento che li ha superati entrambi in termini di valore per la squadra”.

Come ha riportato giustamente il dirigente, anche se gli Warriors volessero scambiare Green ora, non sarebbe la cosa più facile da fare per loro. Pertanto, il sentimento generale di tutta la Lega sembra essere che il recente incidente di Dray con Poole non avrà probabilmente un impatto significativo sul suo futuro con la squadra:

“Se perdono Dray, sarà più per i soldi che per il pugno. Forse sto svendendo l’incidente ma, se non gli daranno i soldi che chiede, penso sia legato solo in minima parte al pugno che ha sferrato a Poole”.

Green ha altri due anni di contratto, con il 2023-24 come player option per lui. A questo punto, la convinzione è che gli Warriors “faranno qualcosa” in termini di prolungamento del contratto per non perderlo gratis la prossima estate.

