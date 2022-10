Prima che la NBA rimettesse un percorso diretto dal liceo al Draft, Nikola Jovic ha utilizzato una corsia simile che l’ha portato a Miami.

Invece di sostenere l’esame di maturità per diplomarsi alla scuola secondaria in Serbia, l’ultimo passaggio prima dell’istruzione universitaria, si è recato negli Stati Uniti e si è concentrato sulla preparazione per il Draft NBA del 2022. Fortunatamente per lui i Miami Heat l’hanno chiamato con la 27a scelta assoluta a giugno e ha condiviso la sua storia con ESPN.

“Non avevo tempo, soprattutto a causa della differenza di fuso orario”, ha ricordato la sua decisione di saltare l’esame.

Jovic, 19 anni, si è presentato nella NBA Summer League 2022 e ha continuato a lavorare per la sua stagione da rookie NBA. Nelle fasi successive dell’offseason, gli Heat gli hanno impedito di rappresentare il suo paese a EuroBasket 2022 e nelle restanti partite internazionali. Allo stesso tempo, si stava preparando per diplomarsi tramite Zoom, senza però riuscirci.

“Non appena avrò un po’ di tempo per me, lo farò. Devo mettermi in contatto con i miei insegnanti, perché come ho detto, la differenza di fuso orario è davvero importante…”.

Il piano prevede che l’NBA consenta ai giocatori delle scuole superiori di dichiararsi per il Draft NBA, come è avvenuto fino al 2005. Bene, questo non è necessariamente un problema per i giocatori internazionali inseriti in diversi sistemi educativi. La controparte serba della scuola superiore, etichettata come scuola secondaria, dura quattro anni e conduce all’università.

Leggi anche: Pazzi di Fontecchio? Non perdetevi lo scrimmage degli Utah Jazz!