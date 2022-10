Simone Fontecchio e gli Utah Jazz si stanno pian piano avvicinando al proprio esordio nella stagione NBA 2022-2023. Il primo match stagionale è previsto tra mercoledì e giovedì notte contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic, quello umiliato dall’Italia a Berlino.

Qualora però non riusciste ad aspettare nemmeno fino a martedì notte per vedere la prossima gara di preseason di Fontecchio e degli Utah Jazz, potete riguardarvi qui lo scrimmage interno.

Trattandosi di uno scrimmage interno, la più classica delle partitelle in famiglia con pochi tifosi presenti all’arena, non sappiamo quanti punti ha messo a referto il ragazzo italiano di Pescara. Però sappiamo che ha terminato quest’azione in dai e vai con una bellissima schiacciata, entusiasmando il pubblico presente:

Questo scrimmage ha permesso a Fontecchio e agli altri tanti nuovi arrivati, tra cui anche il finlandese Lauri Markkanen, di mettersi in mostra davanti agli occhi di Will Hardy e del suo coaching staff.

Stiamo a vedere se poi questo per Simo si tradurrà in qualche minuto in più in campo contro i San Antonio Spurs martedì notte in preseason oppure no. La speranza è che abbiano notato dei miglioramenti e che gli concedano maggiore spazio e opportunità di giocare e di sbagliare.

