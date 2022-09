Gran partita di Gabriel Deck: l’Argentina elimina gli USA dall’AmeriCup

Termina il semifinale il cammino di Team USA nella AmeriCup. Gli americani sono usciti sconfitti dalla semifinale contro l’Argentina, una delle favorite alla vittoria finale che ora affronterà il Brasile in finale. Il risultato è stato di 82-73 in favore degli argentini, con un Gabriel Deck autore di una partita da 30 punti e 7 rimbalzi.

Ovviamente gli USA non avevano giocatori NBA o quasi, motivo per il quale avevano fatto fatica a passare il girone e anche nel turno precedente contro Porto Rico, gara decisa da un canestro della vittoria di Norris Cole. Contro l’Argentina, proprio la point guard ex Avellino è stato il top scorer degli statunitensi con 18 punti, seguito da Zylan Cheatham (che gioca in G-League) con 10. Per l’Albiceleste, Nicolas Laprovittola ha segnato 18 punti, mentre Facundo Campazzo ne ha aggiunti 10 con 7 assist. Importante successo per coach Pablo Prigioni, alla prima esperienza sulla panchina della Nazionale che ha rappresentato innumerevoli volte da giocatore.

Dall’altra parte del tabellone il Brasile di Leonardo Meindl (19 punti) ha battuto il Canada, anch’esso privo degli NBA, 86-76: 5 punti e 8 assist per l’immortale Marcelinho Huertas.