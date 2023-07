Grant Williams finisce a Dallas in una sign-and-trade a tre squadre

Grant Williams lascia i Boston Celtics, come sembrava probabile da qualche mese. Il lungo è il protagonista dell’ultima sign-and-trade del mercato NBA finora e si accaserà ai Dallas Mavericks con un quadriennale da 54 milioni di dollari. Lo scambio coinvolge tre squadre: Dallas, Boston e i San Antonio Spurs. Questi ultimi ottengono proprio dai Mavs il veterano Reggie Bullock, 7.2 punti di media nell’ultima stagione. I Celtics, dal canto proprio, mettono in cascina diverse scelte del secondo turno futuro (2024, 2025 e 2028): meglio che perdere Williams a zero.

The Mavericks are acquiring Celtics restricted free agent Grant Williams on a four-year, $54 million deal via sign-and-trade, per sources. WME Sports’ Bill Duffy and Erik Kabe completed the new contract for Williams. https://t.co/5T77dCuMkA — Shams Charania (@ShamsCharania) July 5, 2023

Fronte Dallas Mavericks questa è la seconda mossa delle ultime ore. Prima della trade i texani avevano esteso una offer sheet a Matisse Thybulle, ancora free agent. Portland può pareggiare questa proposta, i cui dettagli non sono divulgati: se lo farà entro 48 ore, il giocatore rimarrà ai Blazers, altrimenti i Mavs avranno un utilissimo specialista difensivo.