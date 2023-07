Virtus Bologna-Polonara: cosa c’è di vero in questa trattativa?

Dopo i rumors di ieri sera, sono arrivate ulteriori conferme per Achille Polonara alla Virtus Bologna. A quanto pare, almeno per quello che si legge da Daniele Labanti su Il Corriere di Bologna, le parti sono ai dettagli, perciò è abbastanza impossibile che non si realizzi questa trattativa.

#Virtus Il club è ai dettagli con Achille Polonara per un contratto pluriennale: sarà il rinforzo italiano fra i lunghi. A seguire altre due importanti firme. Il roster 2023/2024 inizia a comporsi. 👉🏻 Gli approfondimenti sul @corrierebologna in edicola — Daniele Labanti (@DLabanti) July 5, 2023

Con le poche disponibilità sul mercato italiano, la Virtus Bologna ha deciso di puntare forte su Achille Polonara, che sembrava vicino al Baskonia ma che nulla era fatto in maniera definitiva.

L’inserimento di Polonara potrebbe portare la Virtus Bologna a valutare eventualmente offerte di buyout per Tornik’e Shengelia perché il ragazzo marchigiano ha dimostrato di poter essere un titolare di una squadra da playoff in EuroLega, sia al Baskonia, sia al Fenerbahce e sia allo Zalgiris (non all’Efes però nell’Efes peggiore degli ultimi 5 anni).

Non sappiamo se questi ultimi dettagli si sbrigheranno e la PolonAir Airlines davvero sbarcherà a Bologna però possiamo dire con certezza che sarebbe una bellissima notizia per il nostro basket rivedere un italiano forte in Serie A. Vediamo quali aggiornamenti ci saranno nei prossimi giorni e naturalmente ve li daremo in tempo reale.

Leggi anche: Paolo Banchero: “L’Italia è speciale per me, qui ho le mie radici”