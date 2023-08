Grazie, Gigi! A Ravenna è una festa per Datome e l’Italia passeggia su Porto Rico

Nessun problema per l’Italbasket nell’ultima amichevole “italiana” prima del Mondiale, a Ravenna contro Porto Rico. Gli Azzurri hanno demolito Porto Rico col punteggio di 98-65, che passa però in secondo piano visto che si trattava del DatHome, l’ultima gara in Italia della carriera di Gigi Datome.

Un’amichevole organizzata per celebrare il capitano della nostra Nazionale, che è stato premiato prima della partita dal presidente Gianni Petrucci. Datome la partita l’ha anche giocata, con un minutaggio ridotto, quasi di rappresentanza: 8′ per 5 punti (1/6 dal campo), frutto di una tripla dall’angolo, firma tipica dell’ex giocatore di Milano.

A guidare l’Italbasket di Pozzecco, imbattuta con 5/5 in queste amichevoli, è stato ancora una volta Simone Fontecchio, autore di 16 punti in 17′, in doppia cifra anche Gabriele Procida (16 punti), Matteo Spagnolo (15 punti) e Stefano Tonut (10 punti).